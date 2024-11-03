Магнитные бури и полярное сияние: как многоуровневая вспышка на Солнце повлияет на Землю Ольга ВайленкоСегодняшняя новость о многоуровневой вспышке на Солнце стала причиной возросшего внимания к солнечной активности, которую люди издавна связывают с глобальными природными явлениями и воздействием на самочувствие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии