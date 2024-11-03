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Магнитные бури и полярное сияние: как многоуровневая вспышка на Солнце повлияет на Землю

Магнитные бури и полярное сияние: как многоуровневая вспышка на Солнце повлияет на Землю

Магнитные бури и полярное сияние: как многоуровневая вспышка на Солнце повлияет на Землю Ольга ВайленкоСегодняшняя новость о многоуровневой вспышке на Солнце стала причиной возросшего внимания к солнечной активности, которую люди издавна связывают с глобальными природными явлениями и воздействием на самочувствие.

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