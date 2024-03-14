Премьер Финляндии: Россия готовится к долгой войне с Западом

Во время выступления в Европейском парламенте премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предупредил о возможности нападения России в ближайшие годы и призвал европейские государства работать вместе, чтобы предотвратить его.
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