Жители Крымского района бьют тревогу: незаконная стройка захватывает местный лес

Жители Крымского района бьют тревогу: незаконная стройка захватывает местный лесНедавно в социальных сетях распространился видеоролик, на котором жители Крымского района показали, как в районе села Мерчанское неизвестные лица перекрыли въезды и выезды в местный лес.