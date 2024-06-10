Жители Крымского района бьют тревогу: незаконная стройка захватывает местный лес

Жители Крымского района бьют тревогу: незаконная стройка захватывает местный лесНедавно в социальных сетях распространился видеоролик, на котором жители Крымского района показали, как в районе села Мерчанское неизвестные лица перекрыли въезды и выезды в местный лес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии