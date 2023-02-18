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Российских дипломатов Небензю и Полянского включили в базу сайта “Миротворец”

Российских дипломатов Небензю и Полянского включили в базу сайта “Миротворец”

В базу украинского экстремистского сайта “Миротворец” включены два российских дипломата: Василий Небензя и Дмитрий Полянский.

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