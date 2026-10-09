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Chevron и Shell останавливают добычу в Мексиканском заливе

Chevron и Shell останавливают добычу в Мексиканском заливе Shell и Chevron начали эвакуацию персонала и остановку добычи на части платформ в Мексиканском заливе из за приближения тропического шторма Исайас.

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