Chevron и Shell останавливают добычу в Мексиканском заливе Shell и Chevron начали эвакуацию персонала и остановку добычи на части платформ в Мексиканском заливе из за приближения тропического шторма Исайас.
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Chevron и Shell останавливают добычу в Мексиканском заливе Shell и Chevron начали эвакуацию персонала и остановку добычи на части платформ в Мексиканском заливе из за приближения тропического шторма Исайас.
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