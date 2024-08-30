"Худший король в истории Англии": Великая хартия вольностей, отлучение от Церкви, мятежи баронов

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﻿﻿Спасибо @Crstall7 за пожертвование на поддержку моего блога! Часть первая здесь — Мягкий Меч Джон 1 апреля 1204 года в возрасте 80 лет скончалась Элеонора Аквитанская, позже известная как бабушка средневековой Европы.

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