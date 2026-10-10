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Metro новости

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Егор Корнев побил мировой рекорд на Кубке мира

Егор Корнев побил мировой рекорд на Кубке мира

Российский пловец Егор Корнев завоевал золото на дистанции 50 метров баттерфляем на втором этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Ташкенте с результатом 21,28 секунды.

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