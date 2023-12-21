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Тикнизян считает, что Головин близок к Аршавину по уровню: «Андрей чуть лучше за счет индивидуальных наград, но по уровню мастерства они схожи»

Тикнизян считает, что Головин близок к Аршавину по уровню: «Андрей чуть лучше за счет индивидуальных наград, но по уровню мастерства они схожи»

– Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Ты видишь в России сейчас футболиста, близкого к нему по уровню? – Да, это Саша Головин.

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