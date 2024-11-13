Дональд Трамп и Джо Байден встретятся в Белом доме 13 ноября

На таких встречах обычно обсуждаются состояние дел в стране Победивший на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится с действующим главой государства Джо Байденом в Белом доме, это произойдёт 13 ноября, передает «Мойка78».
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