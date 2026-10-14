С 13 октября 2026 года новым главным врачом Ногинской больницы стал Антон Бондарев. В медицинском учреждении сообщили, что ключевыми векторами его работы станут рост качества и доступности лечения, развитие навыков персонала и оптимизация процессов внутри организации.