"Рэмбович" опять лютует. На этот раз Белоусов взялся за детей чиновников и олигархов не служивших в армии.

Maxim

в Сингапуре - провели точно такой сценарий, была одной из самых коррумп. стран, теперь - наоборот .. в Грузии - на наших глазах, реформа МВД и стеклянные околотки: всё возможно .. только военкомов, продавших военники - всё равно - на фронт ..