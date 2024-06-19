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"Рэмбович" опять лютует. На этот раз Белоусов взялся за детей чиновников и олигархов не служивших в армии.

"Рэмбович" опять лютует. На этот раз Белоусов взялся за детей чиновников и олигархов не служивших в армии.

Фото: function.mil.ru Андрей Белоусов продолжает наводить порядки жесткой рукой, причем не только в стенах своего ведомства, но и далеко за его пределами.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Дай Бог, чтобы у него хотьчто-то получилось!
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20 час.
Maxim
в Сингапуре - провели точно такой сценарий, была одной из самых коррумп. стран, теперь - наоборот .. в Грузии - на наших глазах, реформа МВД и стеклянные околотки: всё возможно .. только военкомов, продавших военники - всё равно - на фронт ..
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20 час.

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