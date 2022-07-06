Директор Moldovagaz: «С августа цены вырастут, и я говорю вам это точно»

В конце июня руководство Moldovagaz обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 45%, что означает, что кубометр газа может стоить 23 лея и 57 банов без НДС.
В конце июня руководство Moldovagaz обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) с просьбой повысить тариф на газ для бытовых потребителей на 45%, что означает, что кубометр газа может стоить 23 лея и 57 банов без НДС.
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