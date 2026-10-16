Все проверки этого состава завершатся в ноябре Новый двухсистемный скоростной электропоезд «Финист-премиум» (ЭС-105П), предназначенный для межрегиональных перевозок, проходит приемочные и сертификационные испытания.
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