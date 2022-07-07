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Госдума одобрила закон о спецполномочиях правительства для обеспечения военных операций

Госдума одобрила закон о спецполномочиях правительства для обеспечения военных операций

Депутаты Государственной думы приняли закон, который наделяет правительство специальными полномочиями для обеспечения военных операций за рубежом Депутаты Государственной думы приняли закон, который наделяет правительство специальными полномочиями для обеспечения военных операций за рубежом Среди полномочий, которые получает правительство: временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; разбронирование материальных ценностей государственного резерва; установление особенностей правового регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, в том числе «порядка и условий привлечения к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков»; проведение закупок у единственного поставщика для выполнения гособоронзаказа и для формирования запасов.

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