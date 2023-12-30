Эмилия Кларк получила почетный орден Британской империи

Актриса Эмилия Кларк, широко известная ролью Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», получила звание кавалера ордена Британской империи за благотворительную работу, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
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