Актриса и певица Лолита рассказала, что пережила тяжелую паническую атаку после того, как выпила алкоголь на фоне приема антидепрессантов.
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