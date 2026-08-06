МИД РФ прокомментировал высказывания представителей Японии про атаку на Хиросиму

Японским властям рано или поздно придется назвать вещи своими именами, отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя высказывания представителей Японии об атомной бомбардировке Хиросимы Соединенными Штатами.
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