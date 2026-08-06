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Политика как она есть

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МИД РФ прокомментировал высказывания представителей Японии про атаку на Хиросиму

МИД РФ прокомментировал высказывания представителей Японии про атаку на Хиросиму

Японским властям рано или поздно придется назвать вещи своими именами, отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, комментируя высказывания представителей Японии об атомной бомбардировке Хиросимы Соединенными Штатами.

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