Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Ставропольскому краю при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, совершённом 32 года назад в Туркменском округе.