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«Крым 24» поздравляет команду «Вести Крым» с пятилетием

«Крым 24» поздравляет команду «Вести Крым» с пятилетием

«Крым 24» поздравляет команду «Вести Крым» с пятилетием 🎉 📺 Впервые в эфир телерадиокомпания «Таврида» вышла в 2018 году и уже пять лет каждый день оперативно освещает самые важные события полуострова ⚡️ Над созданием качественных репортажей и интересных аналитических программ трудится большой коллектив профессионалов, преданных своему делу 💻 Желаем крымскому филиалу ВГТРК процветания, новых успешных проектов и ещё больше преданных зрителей 📲 Фото: Сергей Аксёнов / telegram-канал Крым 24 | @tvcrimea🎉 📺 Впервые в эфир телерадиокомпания «Таврида» вышла в 2018 году и уже пять лет каждый день оперативно освещает самые важные события полуострова ⚡️ Над созданием качественных репортажей и интересных аналитических программ трудится большой коллектив профессионалов, преданных своему делу 💻 Желаем крымскому филиалу ВГТРК процветания, новых успешных проектов и ещё больше преданных зрителей 📲 Фото: Сергей Аксёнов / telegram-канал Крым 24 | @tvcrimea24rimea24.

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