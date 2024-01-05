Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту людей попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, пишет Telegram-канал, отслеживающий оперативную обстановку на транспортном переходе.
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