Смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек ´ЁЛКА-ФЕСТ-2024´.

Коллектив государственного учреждения образования ´Детский сад № 23 г.Бобруйска´ принял участие в городском этапе X республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов и Снегурочек ´ЁЛКА-ФЕСТ-2024´ в номинации ´Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа´ и награждён дипломом II степени управлением по образованию Бобруйского горисполкома .
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