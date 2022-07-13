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«Оттава» обменяла Коннора Брауна в «Вашингтон» на драфт-пик во 2-м раунде

Коннор Браун перешел в «Вашингтон» из «Оттавы». Команды совершили обмен. 28-летний нападающий стал хоккеистом «Кэпиталс», которые в качестве компенсации отдали «Сенаторс» выбор во втором раунде драфта НХЛ-2024.

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