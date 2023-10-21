Морена здравствуйте! Не знаю, будете вы публиковать мое письмо, но решил написать свое мнение о женщинах 25-45 лет, основанное на реальном жизненном опыте.
Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет…
Комментарии
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В
Воробей
Рассмешило! Когда это женщине было это трудней, возникло бы у таковой лишь желание?
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5 час.
Evgenija Palette
Типичный мачо, без запаха и без цвета... Он, верно, не знает, что это такое, когда перед тем, как лечь в постель, люди долго, долго стоят, прислонившись друг к другу, словно обмениваясь энергетической информацией, в которой все - и жалоба на жизнь, и восторг, и вдохновение и простое желание погладить по щеке, чтобы осознать настроение и желание или нежелание... друг друга...
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4 час.
В
Воробей
Он знает, что всё это, что Вы так верно перечислили, слишком легколетуче и преходяще. И в результате остаётся нечто неожиданное. (
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4 час.
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