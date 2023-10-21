Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет…

Evgenija Palette

Типичный мачо, без запаха и без цвета... Он, верно, не знает, что это такое, когда перед тем, как лечь в постель, люди долго, долго стоят, прислонившись друг к другу, словно обмениваясь энергетической информацией, в которой все - и жалоба на жизнь, и восторг, и вдохновение и простое желание погладить по щеке, чтобы осознать настроение и желание или нежелание... друг друга...