Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Он знает, что всё это, что Вы так верно перечислили, слишком легколетуче и преходяще. И в результате остаётся нечто н...Зачем нормальному...
  • Evgenija Palette
    Типичный мачо, без запаха и без цвета... Он, верно, не знает, что это такое, когда перед тем, как лечь в постель, люд...Зачем нормальному...
  • Воробей
    Рассмешило! Когда это женщине было это трудней, возникло бы у таковой лишь желание?Зачем нормальному...

Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет…

Зачем нормальному мужику женщины 25-45 лет…

Морена здравствуйте! Не знаю, будете вы публиковать мое письмо, но решил написать свое мнение о женщинах 25-45 лет, основанное на реальном жизненном опыте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Воробей
Рассмешило! Когда это женщине было это трудней, возникло бы у таковой лишь желание?
Ответить
5 час.
Evgenija Palette
Типичный мачо, без запаха и без цвета... Он, верно, не знает, что это такое, когда перед тем, как лечь в постель, люди долго, долго стоят, прислонившись друг к другу, словно обмениваясь энергетической информацией, в которой все - и жалоба на жизнь, и восторг, и вдохновение и простое желание погладить по щеке, чтобы осознать настроение и желание или нежелание... друг друга...
Ответить
4 час.
В
Воробей
Он знает, что всё это, что Вы так верно перечислили, слишком легколетуче и преходяще. И в результате остаётся нечто неожиданное. (
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх