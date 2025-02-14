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Царьград

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Потери ВСУ вынуждают командование выводить элитный батальон из Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Потери ВСУ вынуждают командование выводить элитный батальон из Курской области. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Украинских боевиков спецназа элитного 501-го батальона выводят из Суджанского района русского приграничья из-за огромных потерь.

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Комментарии
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евгений черкашин
ВСех этих тварей бандеровских надо не выпускать,а сжечь нахрен.
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