Самые удачные дни в каждом месяце

В зависимости от того, в какой месяц года вы родились, можно вычислить, какие удачные дни ожидают Вас в том или ином месяце!Удачные дни января Так, «январским» людям стоит охотиться за днями, числа которых содержат единицу, по числу месяца в году.
В зависимости от того, в какой месяц года вы родились, можно вычислить, какие удачные дни ожидают Вас в том или ином месяце!Удачные дни января Так, «январским» людям стоит охотиться за днями, числа которых содержат единицу, по числу месяца в году.
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