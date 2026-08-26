Девушка повторила образ Фионы до мельчайших деталей

Девушка решила воссоздать образ Фионы из «Шрека» и подошла к косплею со всей серьёзностью. Она не только нашла подходящее платье, но и покрасила кожу в фирменный зелёный цвет, добившись максимально узнаваемого образа.
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