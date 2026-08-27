Володин рассказал о законах, вступающих в силу в сентябре

В частности, срок прохождения медосвидетельствования для иностранцев, приехавших в Россию более чем на три месяца, сокращается до 30 днейСрок прохождения обязательного медосвидетельствования для иностранных граждан, приехавших в Россию более чем на три месяца, с 1 сентября сокращается с 90 до 30 дней, а лекарства начнут продавать через передвижные аптечные пункты в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.