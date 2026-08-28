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Фонд Bitwise стал первым Solana ETF, достигшим отметки в $1 млрд. под управлением

Фонд Bitwise стал первым Solana ETF, достигшим отметки в $1 млрд. под управлением

Спустя ровно 10 месяцев после запуска биржевой фонд на основе Solana достиг отметки в миллиард долларов.

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