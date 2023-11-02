Футбол: «Краснодар» взял реванш у «Спартака» в Кубке России

А вот для «Краснодара» он значение имел. Не судьбоносное, но важное. Победа позволяла «быкам» при определенном стечении обстоятельств рассчитывать на выход в плей-офф, куда они забронировали себе билет досрочно, со второго, а не третьего места.
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