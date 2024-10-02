Черное солнце, новолуние и закрывающийся затменный коридор. Как пережить 2 октября?

Сегодня будут сразу три энергетически мощных события, которые окажут влияние на все знаки зодиака 2 октября произойдут сразу три космических события - солнечное затмение, новолуние и закрывающийся коридор затмений.
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