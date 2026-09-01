Производство парфюмерии в России выросло на 22,9%

Производство духов в России выросло на 77,1%, импорт парфюмерии сократился на 10,7%, доля российских компаний на рынке превысила 71%.
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