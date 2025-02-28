Макрон призвал ЕС отказаться от "счастливой вассализации" в отношениях с США

REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY Странам Евросоюза нужно воспротивиться "счастливой вассализации" в отношениях с США, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время двухдневного государственного визита в Португалию.
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