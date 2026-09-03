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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубы Франции продали игроков в другие страны на 1,7 млрд долларов, Англии – на 1,43 млрд, Германии – 1,02 млрд, Испании – 773 млн. Россия с 74,8 млн – на 24-м месте в мире

ФИФА представила данные о международных переходах по всему миру за период с 1 июня по 2 сентября.  Лидером по выручке от продажи футболистов в другие страны стала Франция – она получила 1,7 млрд долларов, почти втрое больше , чем потратила.

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