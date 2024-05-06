Осваивать любое искусство нужно с малого, виноградарство – в том числе

﻿﻿Осваивать любое искусство, в том числе и виноградарство, нужно с раннего возраста. Через некоторое время первые неуверенные шаги откроют путь к истинному мастерству, и нежные ветви вашего первого виноградника превратятся в мощные лозы, охватывающие беседку и превращающие ее в райский уголок.