Цена бензина АИ-92 побила рекорд на бирже, что это значит для водителей

Первый день осени принес российскому топливному рынку новый ценовой ориентир. Бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые поднялся выше 75 000 рублей за тонну.
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