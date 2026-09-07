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Цена бензина АИ-92 побила рекорд на бирже, что это значит для водителей

Цена бензина АИ-92 побила рекорд на бирже, что это значит для водителей

Первый день осени принес российскому топливному рынку новый ценовой ориентир. Бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже впервые поднялся выше 75 000 рублей за тонну.

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