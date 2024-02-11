Операторы связи получат отечественные аккумуляторы. Для работы сетевого оборудования

Холдинг «Росэлектроника» начинает поставки промышленных кислотно-свинцовых аккумуляторов крупнейшим российским операторам сотовой связиКак сообщает пресс-служба «Росэлектроники», новые аккумуляторы будут использоваться в качестве источников резервного питания для телекоммуникационного оборудования — первую их партию планируется передать заказчикам в апреле.
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