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Фрэнсис Нганну: «За бой против Фьюри я заработал больше, чем за всю карьеру в ММА»

«За поединок против Фьюри я заработал больше, чем за всю жизнь, за всю карьеру. Надеюсь, вы понимаете, что в UFC мне платили совсем не много.

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