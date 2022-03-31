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Какие товары в Челябинской области подешевели

Какие товары в Челябинской области подешевели

Отмечено снижение цены на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. Контрольно-счетная палата Челябинской области представила экспресс-анализ цен наиболее значимой номенклатуры на 1 марта 2022 года.

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