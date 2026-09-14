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Главаря лже-газовщиков из Алтайского края осудили за обман пенсионеров

Главаря лже-газовщиков из Алтайского края осудили за обман пенсионеров

Главаря банды из Алтайского края и восьми участникам группы вынесли приговор за мошенничество. Они обманывали жителей Пензы, предлагая заменить газовое оборудование, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

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