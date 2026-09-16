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Мировое обозрение

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Нанесены удары по объектам врага в Полтавской области (ФОТО)

Нанесены удары по объектам врага в Полтавской области (ФОТО)

В Полтавской области Украины зафиксированы удары по объектам военной инфраструктуры противника. По информации с мест, в районах поражения вспыхнули масштабные пожары — очаги возгорания фиксируются непосредственно в точках прилётов.

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