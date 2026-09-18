Общественный штаб: Выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Все спорные ситуации, возникающие во время голосования, тщательно проверяются, заявил глава штабаВыборы депутатов Госдумы в Москве и муниципальных депутатов районе Щукино проходят штатно, сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице.