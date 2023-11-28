Акции iRobot рухнули на 17 % после предупреждения Европейской комиссии о сделке с AmazonАкции компании iRobot обрушились на 17 % в понедельник после того, как Европейская комиссия выразила опасения о том, что запланированное приобретение Amazon компании iRobot за $1,7 млрд может ограничить конкуренцию на рынке роботизированных пылесосов.