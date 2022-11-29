Последствиями разгула стихии заинтересовались в краевой прокуратуре

По поручению прокурора края Сергея Столярова организована проверка информации, опубликованной в СМИ о травмировании пешеходов во Владивостоке, в результате гололеда, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Приморскому краю.
По поручению прокурора края Сергея Столярова организована проверка информации, опубликованной в СМИ о травмировании пешеходов во Владивостоке, в результате гололеда, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по Приморскому краю.
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