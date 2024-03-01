Доля семейной ипотеки уже выросла на треть: что будет после решения Путина?

Семейную ипотеку по указанию президента России продлят до 2030 года. По мнению экспертов, решение Владимира Путина позволит девелоперам выстроить долгосрочную стратегию развития, а также может повлиять на структуру рынка.
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