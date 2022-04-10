Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...

Тарасова о предложении отстранять тренера за допинг у несовершеннолетнего спортсмена: «А если дети принимали допинг сами, тогда как быть?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала предложение отстранять от международных стартов тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на применении запрещенных препаратов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх