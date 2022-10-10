В «Социальный навигатор» собрали все меры поддержки округа

Он объединяет информацию о 200 различных мерах, которая будет регулярно обновляться. Создали сервис по инициативе жительницы Салехарда, многодетной мамы Юлии Рыбаловой, которая обратилась с таким предложением к губернатору по время «Прямой линии».
Он объединяет информацию о 200 различных мерах, которая будет регулярно обновляться. Создали сервис по инициативе жительницы Салехарда, многодетной мамы Юлии Рыбаловой, которая обратилась с таким предложением к губернатору по время «Прямой линии».
Свежие комментарии