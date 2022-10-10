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В «Социальный навигатор» собрали все меры поддержки округа

В «Социальный навигатор» собрали все меры поддержки округа

Он объединяет информацию о 200 различных мерах, которая будет регулярно обновляться. Создали сервис по инициативе жительницы Салехарда, многодетной мамы Юлии Рыбаловой, которая обратилась с таким предложением к губернатору по время «Прямой линии».

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