ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Почему животные нападают чаще на мужчин, чем на женщин

Почему животные нападают чаще на мужчин, чем на женщин

Собаки чаще нападают на мужчин, чем на женщин, и что основными жертвами агрессивных собак становятся люди с высокой тревожностью и негативными эмоциями.

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Комментарии
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Елена Башлыкова
Фигня статья, зависит не от пола, а от гормонального фона - страх, агрессия. У меня чихуахуа не одна, но только ей не понравится тон постороннего человека или взгляд - может кинуться
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15 час.
М
ММ
Если пёс понимает, что человек порвет его как тряпку, то пёс ни за что не кинется. В Советское время довелось в 3 часа ночи идти по ночному Новому Афону 10 км занимать очередь за билетами в пещеру во главе стаи собак. Штук 20 было. КАЖДАЯ сначала кидалась. Шел сначала с песиком хозяев (дворянская порода коричневого цвета небольшого размера). Собаки пристраивались к стае. А потом я возглавил стаю собак, пришлось даже конфликты внутренние разруливать.
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10 час.

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