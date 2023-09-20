Почему животные нападают чаще на мужчин, чем на женщин

Фигня статья, зависит не от пола, а от гормонального фона - страх, агрессия. У меня чихуахуа не одна, но только ей не понравится тон постороннего человека или взгляд - может кинуться

М

ММ

Если пёс понимает, что человек порвет его как тряпку, то пёс ни за что не кинется. В Советское время довелось в 3 часа ночи идти по ночному Новому Афону 10 км занимать очередь за билетами в пещеру во главе стаи собак. Штук 20 было. КАЖДАЯ сначала кидалась. Шел сначала с песиком хозяев (дворянская порода коричневого цвета небольшого размера). Собаки пристраивались к стае. А потом я возглавил стаю собак, пришлось даже конфликты внутренние разруливать.