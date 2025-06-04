Политика как он...
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Политика как она есть

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В Южной Корее предрекли перемены в отношениях с Россией

В Южной Корее предрекли перемены в отношениях с Россией

Новые власти Южной Кореи могут изменить свою политику в отношении России. Об этом заявил заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук профессор Чже Сун Хун, передает РИА Новости.

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