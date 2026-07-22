Сырский заявил, что передаёт своему сменщику «наступающую армию»

Уже отправленный в отставку Сырский в прощальном послании завуалированно похвалился «достижениями».Отправленный вчера в отставку главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что передает своему сменщику Драпатому «армию в состоянии наступления».
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