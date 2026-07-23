Сбер запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные»

Сбербанк запустил новую услугу обмена валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные». Ранее обмен валюты осуществлялся исключительно в отделениях банка, теперь получить наличные доллары, дирхамы, евро, юани или рубли можно в торговых центрах, аэропортах и других популярных общественных местах.