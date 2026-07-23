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Регионы России

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Сбер запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные»

Сбер запустил обмен валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные»

Сбербанк запустил новую услугу обмена валюты в банкоматах по принципу «наличные за наличные». Ранее обмен валюты осуществлялся исключительно в отделениях банка, теперь получить наличные доллары, дирхамы, евро, юани или рубли можно в торговых центрах, аэропортах и других популярных общественных местах.

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